«Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии-2020. «Бьянконери» переиграли «Наполи» со счетом 2:0.

Победный мяч на 64-й минуте забил Криштиану Роналду, который подкараулил отскок во вратарской после подачи углового и расстрелял ворота с убойнейшей позиции. «Наполи» мог спастись на 80-й минуте благодаря пенальти, но Лоренцо Инсинье пробил рядом со штангой. В добавленное время интригу добил Альваро Мората.

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«Ювентус» завоевал Суперкубок Италии в рекордный девятый раз. У идущего следом «Милана» 7 побед. Криштиану в составе туринского клуба завоевал четвертый трофей, а еще стал лучшим бомбардиром в истории футбола – гол в ворота неаполитанского клуба стал для него 760-м в карьере.

Для коуча «Ювентуса» Андреа Пирло этот успех – первый в тренерской карьере. Он возглавил туринский клуб летом – это его первый тренерский опыт.

В чемпионате Италии «Наполи» идет третьим в 9 очках от «Милана», «Ювентус» – пятым в 10.

И «адзурри», и «бьянконери» имеют матч в запасе, и это их очная игра, несостоявшаяся в срок из-за коронавируса.

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