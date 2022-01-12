«Интер» обыграл «Ювентус» (2:1) в Суперкубке Италии.

На 25-й минуте Уэстон Маккенни открыл счет после навеса Альваро Мораты, но уже через 10 минут «Интер» заработал пенальти после фола Маттиа де Шильо на Эдине Джеко. К точке подошел Лаутаро Мартинес, который уверенно положил мяч в девятку.

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Во 2-м тайме команды не забили мячей, поэтому были назначены овертаймы. «Интер» владел преимуществом, нанес по воротам «Ювентуса» более 20 ударов и уже готовился к серии пенальти, но сумел-таки поразить ворота Маттиа Перина на последних секундах: помог вышедший на замену Алексис Санчес. Алекс Сандро неудачно подработал мяч в своей штрафной, мяч перехватил Маттео Дармиан и отдал пас чилийскому нападающему, который с трех метров забил победный. Времени отыграться у «старой синьоры» уже не было.

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