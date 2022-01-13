Защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи грозит дисквалификация за неспортивное поведение в матче за Суперкубок Италии против «Интера».
Миланский клуб победил со счетом 2:1 благодаря голу Алексиса Санчеса на 120-й минуте. Именно этот гол и спровоцировал скандальную ситуацию: секретарь «Интера» Кристиано Моццилло бурно праздновал забитый мяч рядом с Леонардо Бонуччи и этим разозлил итальянского защитника.
«Ты празднуешь прямо перед моим лицом, какого хрена ты делаешь? Я убью тебя!» – кричал разъяренный Бонуччи. «Успокойся!» – прорычал Моццильо и попытался отодвинуть игрока.
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Леонардо Бонуччи и Кристиано Моццилло в матче Суперкубка Италии «Интер» – «Ювентус»

Фото: Eurosport

К счастью, для обоих это не имело никаких последствий. Но, согласно отчету, свидетелями происшествия были федеральные следователи. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo, если они обратятся в спортивный суд, это грозит защитнику сборной Италии отстранением от участия в предстоящих играх Серии А.
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Источник: Football Italia
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