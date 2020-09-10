Аль-Вахдат
    -
    19:30
    10.09.20
    Аль Рамта
      Чемпионат Иордании • Тур 5
      Календарь
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      Онлайн
      Аль-Вахдат - Аль Рамта
      Чемпионат Иордании - 10 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Иордании. Следите за матчем Аль-Вахдат – Аль Рамта на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Abd Allah Abou Zame или Mohammad Sanjlawi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Вахдат и Аль Рамта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аль-Вахдат и Аль Рамта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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