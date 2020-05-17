Соннам
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    13:00
    17.05.20
    Tancheon Stadium
    Инчхон Юнайтед
      Hana One Q K League 1 • Регулярный
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Соннам
      • Инчхон Юнайтед
      • МугошаSong
        86'
      • YooChoi
        79'
      • KimYoon
        66'
      • KimKehinde
        63'
      • ChoeHong
        56'
      • Перерыв
      • Соннам
      • Инчхон Юнайтед
      • Tomislav KisКан
        45'
      Перед матчем

      Онлайн
      Соннам - Инчхон Юнайтед
      Hana One Q K League 1 - 17 мая 2020

      Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Соннам – Инчхон Юнайтед на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ким Нам Иль или Wan-seob Lim? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Соннам и Инчхон Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Соннам и Инчхон Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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