Чонбук Хендэ Моторс
    -
    13:00
    15.09.20
    Стадион Чемпионата мира в Чонджу
    Ульсан Хендай
      Чемпионат Кореи • Регулярный
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      Чонбук Хендэ Моторс - Ульсан Хендай
      Чемпионат Кореи - 15 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Кореи. Следите за матчем Чонбук Хендэ Моторс – Ульсан Хендай на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Мораиш или Ким До-Хун? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чонбук Хендэ Моторс и Ульсан Хендай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чонбук Хендэ Моторс и Ульсан Хендай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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