Санджу Санму Финикс
    -
    8:00
    16.05.20
    Sangju Civic Stadium
    Канвон
      Hana One Q K League 1 • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Санджу Санму Финикс - Канвон
      Hana One Q K League 1 - 16 мая 2020

      Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Санджу Санму Финикс – Канвон на Eurosport.ru! 16 мая 2020 года в 08:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Tae Wan Kim или Byung Su Kim? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Санджу Санму Финикс и Канвон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Санджу Санму Финикс и Канвон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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