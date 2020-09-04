Санджу Санму Финикс
    -
    13:00
    04.09.20
    Sangju Civic Stadium
    Сувон Самсунг Блювингс
      Чемпионат Кореи • Регулярный
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      Санджу Санму Финикс - Сувон Самсунг Блювингс
      Чемпионат Кореи - 4 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Кореи. Следите за матчем Санджу Санму Финикс – Сувон Самсунг Блювингс на Eurosport.ru! 4 сентября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Tae Wan Kim или Seung Jin Ju? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Санджу Санму Финикс и Сувон Самсунг Блювингс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Санджу Санму Финикс и Сувон Самсунг Блювингс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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