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Санджу Санму Финикс - Сувон Самсунг Блювингс
Чемпионат Кореи - 4 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Кореи. Следите за матчем Санджу Санму Финикс – Сувон Самсунг Блювингс на Eurosport.ru! 4 сентября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Tae Wan Kim или Seung Jin Ju? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Санджу Санму Финикс и Сувон Самсунг Блювингс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Санджу Санму Финикс и Сувон Самсунг Блювингс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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