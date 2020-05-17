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- 2-ой тайм
- HanДжу88'
- KimKim82'
- Пак75'
- YeoLim67'
- Han65'
- KimКо61'
- Перерыв
- АдрианоПак45'
- 1-ый тайм
- KimКим27'
Перед матчем
Онлайн
Сеул - Кванджу
Hana One Q K League 1 - 17 мая 2020
Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Сеул – Кванджу на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Чой Юнг-Су или Jin-Sub Park? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сеул и Кванджу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сеул и Кванджу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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