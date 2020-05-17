Сеул
Завершено
0
1
-
0
0
13:00
17.05.20
Стадион Чемпионата мира в Сеуле
Кванджу
    Hana One Q K League 1 • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Сеул
    • Кванджу
    • HanДжу
      88'
    • KimKim
      82'
    • Пак
      75'
    • YeoLim
      67'
    • Han
      65'
    • KimКо
      61'
    • Перерыв
    • Сеул
    • Кванджу
    • АдрианоПак
      45'
    • 1-ый тайм
    • Сеул
    • Кванджу
    • KimКим
      27'
    Перед матчем

    Онлайн
    Сеул - Кванджу
    Hana One Q K League 1 - 17 мая 2020

    Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Сеул – Кванджу на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Чой Юнг-Су или Jin-Sub Park? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сеул и Кванджу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Сеул и Кванджу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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