Онлайн

Сеул - Кванджу

Hana One Q K League 1 - 17 мая 2020

Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Сеул – Кванджу на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Чой Юнг-Су или Jin-Sub Park? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сеул и Кванджу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сеул и Кванджу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

