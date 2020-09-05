Соннам
    -
    11:30
    05.09.20
    Tancheon Stadium
    Чонбук Хендэ Моторс
      Чемпионат Кореи • Регулярный
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      Соннам - Чонбук Хендэ Моторс
      Чемпионат Кореи - 5 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Кореи. Следите за матчем Соннам – Чонбук Хендэ Моторс на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ким Нам Иль или Жозе Мораиш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Соннам и Чонбук Хендэ Моторс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Соннам и Чонбук Хендэ Моторс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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