Пхохан Стилерс
    -
    13:30
    22.05.20
    Pohang Steel Yard
    Сеул
      Hana One Q K League 1 • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Пхохан Стилерс - Сеул
      Hana One Q K League 1 - 22 мая 2020

      Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Пхохан Стилерс – Сеул на Eurosport.ru! 22 мая 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Gi-Dong Kim или Чой Юнг-Су? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пхохан Стилерс и Сеул и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пхохан Стилерс и Сеул, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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