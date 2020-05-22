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Пхохан Стилерс - Сеул

Hana One Q K League 1 - 22 мая 2020

Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Пхохан Стилерс – Сеул на Eurosport.ru! 22 мая 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Gi-Dong Kim или Чой Юнг-Су? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пхохан Стилерс и Сеул и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Пхохан Стилерс и Сеул, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

