Сувон Самсунг Блювингс
Завершено
0
2
-
3
0
10:30
17.05.20
Стадион Чемпионата мира в Сувоне
Ульсан Хендай
Hana One Q K League 1 • Регулярный
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Сувон Самсунг Блювингс
  • Ульсан Хендай
  • Неграо
    89'
  • ЛиЛи
    88'
  • ХонPark
    74'
  • ЁмKim
    66'
  • Ким
    61'
  • HanТаггарт
    60'
  • Неграо
    54'
  • ShinWon
    52'
  • LeeКо
    52'
  • Крпич
    47'
  • 1-ый тайм
  • Сувон Самсунг Блювингс
  • Ульсан Хендай
  • Ko
    45'
  • Чон
    10'
  • Lee
    5'
Перед матчем

Онлайн
Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хендай
Hana One Q K League 1 - 17 мая 2020

Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Сувон Самсунг Блювингс – Ульсан Хендай на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 10:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ли Лим-Сенг или Ким До-Хун? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сувон Самсунг Блювингс и Ульсан Хендай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сувон Самсунг Блювингс и Ульсан Хендай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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