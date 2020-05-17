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- 2-ой тайм
- Неграо89'
- ЛиЛи88'
- ХонPark74'
- ЁмKim66'
- Ким61'
- HanТаггарт60'
- Неграо54'
- ShinWon52'
- LeeКо52'
- Крпич47'
- 1-ый тайм
- Ko45'
- Чон10'
- Lee5'
Перед матчем
Онлайн
Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хендай
Hana One Q K League 1 - 17 мая 2020
Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Сувон Самсунг Блювингс – Ульсан Хендай на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 10:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ли Лим-Сенг или Ким До-Хун? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сувон Самсунг Блювингс и Ульсан Хендай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сувон Самсунг Блювингс и Ульсан Хендай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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