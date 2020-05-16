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Пусан Ай-Парк - Чонбук Хендэ Моторс

Hana One Q K League 1 - 16 мая 2020

Футбол, Hana One Q K League 1. Следите за матчем Пусан Ай-Парк – Чонбук Хендэ Моторс на Eurosport.ru! 16 мая 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Duck Jae Cho или Жозе Мораиш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пусан Ай-Парк и Чонбук Хендэ Моторс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Пусан Ай-Парк и Чонбук Хендэ Моторс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

