Чо Чжеван, «Канвон» – «Сеул»
Фото: Eurosport
Чтобы вы не сильно скучали без футбика.
Пока мы ждем возвращение Бундеслиги и наслаждаемся белорусской лигой, в Южной Корее тоже начали чемпионат и уже забивают крутоту.
В первом туре встречались «Канвон» и «Сеул». На 85-й минуте при счете 1:1 хозяева убежали в контратаку, Ким Сындэ принял мяч на левом полуфланге в быстром прорыве и забросил его в центр штрафной. В эту зону набежал Чо Чжеван и красиво пяткой замкнул передачу в сетку с оборотом на 360.
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Через минуту Ким Сындэ забил еще один мяч, и «Канвон» уверенно победил – 3:1.
- По разнице голов лидерство в чемпионате Южной Кореи захватил «Ульсан Хендай», который в своем матче выиграл со счетом 4:0.
- Нормальный футбол вернется 16 мая с рестартом Бундеслиги матчем дортмундской «Боруссии» и «Шальке».
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