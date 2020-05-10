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Кий-я-гол пяткой с разворота из Южной Кореи. После такого можно забыть о рестарте ЛЧ с Бундеслигой

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Чо Чжеван, «Канвон» – «Сеул»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
36 минут назад

Чтобы вы не сильно скучали без футбика.

Пока мы ждем возвращение Бундеслиги и наслаждаемся белорусской лигой, в Южной Корее тоже начали чемпионат и уже забивают крутоту.

В первом туре встречались «Канвон» и «Сеул». На 85-й минуте при счете 1:1 хозяева убежали в контратаку, Ким Сындэ принял мяч на левом полуфланге в быстром прорыве и забросил его в центр штрафной. В эту зону набежал Чо Чжеван и красиво пяткой замкнул передачу в сетку с оборотом на 360.

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Через минуту Ким Сындэ забил еще один мяч, и «Канвон» уверенно победил – 3:1.

  • По разнице голов лидерство в чемпионате Южной Кореи захватил «Ульсан Хендай», который в своем матче выиграл со счетом 4:0.
  • Нормальный футбол вернется 16 мая с рестартом Бундеслиги матчем дортмундской «Боруссии» и «Шальке».

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