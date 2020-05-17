Футбол
Hana One Q K League 1

Южнокорейский гений влепил смачный голешник с 30 метров

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Но его команда все равно уступила.

«Сувон Самсунг Блювингс» в матче регулярного чемпионата Южной Кореи уступил на своем поле «Ульсан Хендай» – 2:3.

Один из мячей в составе «Сувон Самсунг» забил Сон Бомко. 26-летний южнокорейский полузащитник метко зарядил в верхний угол из-за пределов штрафной площади. Гол получился красивым, но, к сожалению для его автора, не принес команде очков.

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