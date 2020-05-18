Манекены на матче «Сеула»
Фото: Twitter
На казус обратили внимание телезрители и пользователи соцсетей.
Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» перед матчем против «Кванджу» (1:0) по ошибке заполнил пустой стадион секс-куклами вместо манекенов, которые используются для примерки одежды.
Телезрители и пользователи интернета быстро заметили несоответствие и указали, что на трибунах рассадили секс-куклы в натуральную величину. The Sun со ссылкой на соцсети сообщает, что некоторые манекены держали плакаты, рекламирующие местный магазин для взрослых.
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Клуб принес извинения в инстаграме и обвинил в совершенной ошибке поставщика.
- «Сеул» – чемпион Южной Кореи 2016 года.
- Чемпионат был возобновлен 9 мая после локдауна из-за пандемии коронавируса.
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