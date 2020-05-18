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«Сеул» по ошибке рассадил на трибунах секс-куклы, рекламирующие магазин для взрослых

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Манекены на матче «Сеула»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
36 минут назад

На казус обратили внимание телезрители и пользователи соцсетей.

Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» перед матчем против «Кванджу» (1:0) по ошибке заполнил пустой стадион секс-куклами вместо манекенов, которые используются для примерки одежды.

Телезрители и пользователи интернета быстро заметили несоответствие и указали, что на трибунах рассадили секс-куклы в натуральную величину. The Sun со ссылкой на соцсети сообщает, что некоторые манекены держали плакаты, рекламирующие местный магазин для взрослых.

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Клуб принес извинения в инстаграме и обвинил в совершенной ошибке поставщика.

  • «Сеул» – чемпион Южной Кореи 2016 года.
  • Чемпионат был возобновлен 9 мая после локдауна из-за пандемии коронавируса.

Брестское «Динамо» решило проблему с заполняемостью трибун, рассадив манекены с лицами людей

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