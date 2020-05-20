«Сеул» накажут за использование секс-кукол в качестве манекенов

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Фото: Other Agency
Клуб заплатит штраф.
Футбольная лига Южной Кореи откроет дисциплинарное дело в отношении «Сеула». Ранее клуб по ошибке рассадил на трибунах секс-куклы, рекламирующие магазин для взрослых.
Как сообщает Yonhap, теперь «Сеул», скорее всего, заплатит штраф. Его размеры не уточняются.
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- В матче, на котором появились секс-куклы, «Сеул» выиграл у «Кванджу» со счетом 1:0.
- Ранее казахстанский бодибилдер Юрий Толочко решил жениться на секс-кукле Марго.
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