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«Сеул» накажут за использование секс-кукол в качестве манекенов

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через минута

Клуб заплатит штраф.

Футбольная лига Южной Кореи откроет дисциплинарное дело в отношении «Сеула». Ранее клуб по ошибке рассадил на трибунах секс-куклы, рекламирующие магазин для взрослых.

Как сообщает Yonhap, теперь «Сеул», скорее всего, заплатит штраф. Его размеры не уточняются.

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  • В матче, на котором появились секс-куклы, «Сеул» выиграл у «Кванджу» со счетом 1:0.
  • Ранее казахстанский бодибилдер Юрий Толочко решил жениться на секс-кукле Марго.

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