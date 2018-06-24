Кайрат
    -
    17:30
    24.06.18
    Орталык
    Астана
      Чемпионат Казахстана • Тур 15
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      Онлайн
      Кайрат - Астана
      Чемпионат Казахстана - 24 июня 2018

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайрат – Астана на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Carlos Ferrer или Grigori Babayan? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайрат и Астана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кайрат и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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