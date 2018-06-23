Тобол Костанай
    -
    15:00
    23.06.18
    Центральный
    Актобе
      Чемпионат Казахстана • Тур 15
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Тобол Костанай - Актобе
      Чемпионат Казахстана - 23 июня 2018

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Тобол Костанай – Актобе на Eurosport.ru! 23 июня 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Никитенко или Владимир Муханов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тобол Костанай и Актобе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тобол Костанай и Актобе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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