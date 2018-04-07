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Тобол Костанай - Атырау

Чемпионат Казахстана - 7 апреля 2018

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Тобол Костанай – Атырау на Eurosport.ru! 7 апреля 2018 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Владимир Никитенко или Vakhid Masudov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тобол Костанай и Атырау и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тобол Костанай и Атырау, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

