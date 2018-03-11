Астана
    -
    13:00
    11.03.18
    Астана Арена
    Акжайык
      Чемпионат Казахстана • Тур 1
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Астана - Акжайык
      Чемпионат Казахстана - 11 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Астана – Акжайык на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Grigori Babayan или Владимир Мазяр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Астана – Акжайык? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Астана и Акжайык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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