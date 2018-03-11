Кайсар
    -
    12:00
    11.03.18
    Актобе
      Чемпионат Казахстана • Тур 1
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Кайсар - Актобе
      Чемпионат Казахстана - 11 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайсар – Актобе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Stoycho Mladenov или Владимир Муханов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кайсар – Актобе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кайсар и Актобе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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