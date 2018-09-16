Кайрат
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    16:00
    16.09.18
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      Чемпионат Казахстана • Тур 26
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      Кайрат - Акжайык
      Чемпионат Казахстана - 16 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайрат – Акжайык на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайрат и Акжайык и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кайрат и Акжайык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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