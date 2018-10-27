Актобе
Завершено
0
1
-
0
0
14:00
27.10.18
Стадион Центральный
Кызыл-Жар
    Чемпионат Казахстана • Тур 31
    Календарь
    • 1-ый тайм
    • Актобе
    • Кызыл-Жар
    • Рейналдо
      20'
    Перед матчем

    Онлайн
    Актобе - Кызыл Жар
    Чемпионат Казахстана - 27 октября 2018

    Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Актобе – Кызыл-Жар на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Владимир Муханов или Никола Спасов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Актобе и Кызыл-Жар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Актобе и Кызыл-Жар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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