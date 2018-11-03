Кайсар
    -
    12:00
    03.11.18
    Жетысу
      Чемпионат Казахстана • Тур 32
      Календарь
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      Онлайн
      Кайсар - Жетысу
      Чемпионат Казахстана - 3 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайсар – Жетысу на Eurosport.ru! 3 ноября 2018 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Stoycho Mladenov или Дмитрий Огай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайсар и Жетысу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кайсар и Жетысу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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