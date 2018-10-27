Акжайык
    Завершено
    0
    0
    -
    4
    0
    13:30
    27.10.18
    Кайсар
    Чемпионат Казахстана • Тур 31
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Акжайык
    • Кайсар
    • Зенкович
      90'
    • Курёр
      60'
    • Аржанов
      48'
    • 1-ый тайм
    • Акжайык
    • Кайсар
    • Пуношевац
      38'
    Перед матчем

    Онлайн
    Акжайык - Кайсар
    Чемпионат Казахстана - 27 октября 2018

    Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Акжайык – Кайсар на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Акжайык и Кайсар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Акжайык и Кайсар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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