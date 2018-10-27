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- 2-ой тайм
- Зенкович90'
- Курёр60'
- Аржанов48'
- 1-ый тайм
- Пуношевац38'
Перед матчем
Онлайн
Акжайык - Кайсар
Чемпионат Казахстана - 27 октября 2018
Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Акжайык – Кайсар на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Акжайык и Кайсар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Акжайык и Кайсар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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