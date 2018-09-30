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Кызыл Жар - Кайсар
Чемпионат Казахстана - 30 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кызыл-Жар – Кайсар на Eurosport.ru! 30 сентября 2018 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Никола Спасов или Stoycho Mladenov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кызыл-Жар и Кайсар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кызыл-Жар и Кайсар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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