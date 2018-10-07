Актобе
    -
    16:00
    07.10.18
    Стадион Центральный
    Астана
      Чемпионат Казахстана • Тур 29
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Актобе - Астана
      Чемпионат Казахстана - 7 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Актобе – Астана на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Муханов или Григорий Бабаян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Актобе и Астана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Актобе и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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