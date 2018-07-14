Актобе
    -
    18:00
    14.07.18
    Стадион Центральный
    Атырау
      Чемпионат Казахстана • Тур 18
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Актобе - Атырау
      Чемпионат Казахстана - 14 июля 2018

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Актобе – Атырау на Eurosport.ru! 14 июля 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Муханов или Vakhid Masudov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Актобе и Атырау и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Актобе и Атырау, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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