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Андрей Аршавин забил победный гол в первом туре чемпионата Казахстана

Аршавин забил победный гол в первом туре чемпионата Казахстана
Eurosport

1 час назад

Андрей Сергеевич все еще в форме.

В матче первого тура чемпионата Казахстана «Кайрат» в домашней встрече выиграл у «Кызыл-Жар» – 2:1.

Победный гол в ворота гостей забил российский форвард Андрей Аршавин. Форвард принял передачу с фланга и вторым касанием проткнул мяч мимо голкипера «Кызыл-Жара».

Контракт 36-летнего Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца текущего сезона.

  • В сезоне-2017 «Кайрат» занял второе место, чемпионом стала «Астана».
  • Аршавин – трехкратный чемпион России в составе «Зенита».

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