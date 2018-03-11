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Андрей Аршавин забил победный гол в первом туре чемпионата Казахстана
Андрей Сергеевич все еще в форме.
В матче первого тура чемпионата Казахстана «Кайрат» в домашней встрече выиграл у «Кызыл-Жар» – 2:1.
Победный гол в ворота гостей забил российский форвард Андрей Аршавин. Форвард принял передачу с фланга и вторым касанием проткнул мяч мимо голкипера «Кызыл-Жара».
Контракт 36-летнего Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца текущего сезона.
- В сезоне-2017 «Кайрат» занял второе место, чемпионом стала «Астана».
- Аршавин – трехкратный чемпион России в составе «Зенита».
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