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Супруга форварда «Кайрата» Андрея Аршавина полностью возместила «Аэрофлоту» убытки за задержку рейса

Супруга Аршавина полностью возместила «Аэрофлоту» убытки за задержку рейса
Eurosport

47 мин. назад

Осталось разобраться с уголовным преследованием со стороны Ольги Семеновой.

Супруга футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса полностью оплатила расходы «Аэрофлоту».

«После инцидента с Аршавиной в начале января «Аэрофлот» принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании.

Денежные средства уже поступили на счет «Аэрофлота». Тем самым Аршавина признала вину», – заявил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров официальному сайту компании.

  • Инцидент произошел в ночь 7 января. Алиса на 2 часа задержала вылет самолета из Москвы в Алма-Ату. Ее сняли с рейса.
  • В феврале против Алисы было возбуждено уголовное дело со стороны казахстанской модели Ольги Семеновой.
  • В начале года модель была замечена в ночном клубе с Андреем Аршавиным. В ходе переписки с ней Алиса представилась сотрудником ФСБ, угрожала подложить Семеновой наркотики и отрезать пальцы.

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(фото: инстаграм Андрея Аршавина)

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