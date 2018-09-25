Экс-жена Аршавина: «Разве можно называть папой человека, который не общается с детьми уже 5 лет?»

Бывшая жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала, что футболист уже много лет не виделся с детьми.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец – это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.

И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и Любовь невозможно. Мужчину можно встретить, а Любовь просто случается», – написала Барановская в комментариях под собственным постом в инстаграме.

Аршавин состоял в незарегистрированном браке с Барановской на протяжении девяти лет.

От брака у пары появилось трое детей: Артем, Яна и Арсений.

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