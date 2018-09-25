Getty Images

Экс-жена Аршавина: «Разве можно называть папой человека, который не общается с детьми уже 5 лет?»

Экс-жена Аршавина: «Разве можно называть папой человека, который не общается с детьми уже 5 лет?»
Eurosport

1 час назад

Андрей полностью вычеркнул из жизни первую семью.

Бывшая жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала, что футболист уже много лет не виделся с детьми.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец – это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.

И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и Любовь невозможно. Мужчину можно встретить, а Любовь просто случается», – написала Барановская в комментариях под собственным постом в инстаграме.

  • Аршавин состоял в незарегистрированном браке с Барановской на протяжении девяти лет.
  • От брака у пары появилось трое детей: Артем, Яна и Арсений.

«Почему ушел? Меня выгнали». Андрей Аршавин отшутился перед школьником про уход из «Зенита»

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Казахстана

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич

02:03
Популярные видео
Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола
2 342 просмотровВчера в 09:04
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 946 просмотров23/09 в 21:27
А еще вам может понравиться