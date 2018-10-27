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Андрей Аршавин отпраздновал серебро «Кайрата» в чемпионате прямой красной карточкой

Аршавин отпраздновал серебро «Кайрата» в чемпионате прямой красной карточкой
Eurosport

30 мин. назад

Золото в пятый раз подряд ушло «Астане».

«Кайрат» уступил в домашнем матче чемпионата Казахстана «Иртышу» со счетом 0:1, а полузащитник хозяев Андрей Аршавин заработал удаление в конце игры.

На 87-й минуте русский игрок очень грубо сыграл против футболиста «Иртыша» и немедленно увидел перед собой карточку красного цвета.

  • Поражение лишило «Кайрат» шансов побороться за золото чемпионата Казахстана. За три тура до конца турнира клуб Аршавина отстает от «Астаны» на 10 очков.
  • При этом ниже Андрей с друзьями точно не опустятся – «Тобол» находится в 14 баллах позади.
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