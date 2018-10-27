Андрей Аршавин отпраздновал серебро «Кайрата» в чемпионате прямой красной карточкой

«Кайрат» уступил в домашнем матче чемпионата Казахстана «Иртышу» со счетом 0:1, а полузащитник хозяев Андрей Аршавин заработал удаление в конце игры.

На 87-й минуте русский игрок очень грубо сыграл против футболиста «Иртыша» и немедленно увидел перед собой карточку красного цвета.

Поражение лишило «Кайрат» шансов побороться за золото чемпионата Казахстана. За три тура до конца турнира клуб Аршавина отстает от «Астаны» на 10 очков.

При этом ниже Андрей с друзьями точно не опустятся – «Тобол» находится в 14 баллах позади.

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