Андрей Аршавин покинет «Кайрат» в ноябре

Бывший капитан сборной России проводит последние дни в составе алматинского «Кайрата».

«11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина.

В матче с карагандинским «Шахтером» клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», – говорится в заявлении «Кайрата».

Андрей провел в алматинском клубе три сезона, забил 30 голов и отдал 37 голевых передач. Аршавин выиграл две серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.

Продолжит ли карьеру 37-летний футболист – неизвестно.

(Фото: официальный сайт «Кайрата»)

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