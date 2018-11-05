From Official Website

Андрей Аршавин покинет «Кайрат» в ноябре

Аршавин покинет «Кайрат» в ноябре
Eurosport

1 час назад

Трехлетний период карьеры подошел к концу.

Бывший капитан сборной России проводит последние дни в составе алматинского «Кайрата».

«11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина.

В матче с карагандинским «Шахтером» клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», – говорится в заявлении «Кайрата».

  • Андрей провел в алматинском клубе три сезона, забил 30 голов и отдал 37 голевых передач. Аршавин выиграл две серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.
  • Продолжит ли карьеру 37-летний футболист – неизвестно.

(Фото: официальный сайт «Кайрата»)

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Казахстана

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Кучеров и Стэмкос промолчали весь матч, но «Тампа» додавила «Оттаву» в овертайме

03:12
Популярные видео
Зубастые «Утки» перевернули все представления Панарина и «Коламбуса» об орнитологии
 483 просмотров2 ч
Показательный танец Загитовой в Хельсинки. Алина частично поддержала флешмоб с раздеванием
3 913 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться