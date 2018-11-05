From Official Website
Андрей Аршавин покинет «Кайрат» в ноябре
Трехлетний период карьеры подошел к концу.
Бывший капитан сборной России проводит последние дни в составе алматинского «Кайрата».
«11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина.
В матче с карагандинским «Шахтером» клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», – говорится в заявлении «Кайрата».
- Андрей провел в алматинском клубе три сезона, забил 30 голов и отдал 37 голевых передач. Аршавин выиграл две серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.
- Продолжит ли карьеру 37-летний футболист – неизвестно.
(Фото: официальный сайт «Кайрата»)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте