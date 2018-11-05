«Барселона» предлагала 15 млн евро, но «Зенит» не отпустил». Аршавин – о Черчесове, Дзюбе и Венгере

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин дал интервью YouTube-каналу «КраСава».

Легендарный игрок ответил на ряд вопросов – про Станислава Черчесова, Арсена Венгера, Артема Дзюбу и других заметных людей из мира спорта.

О том, звонил ли Черчесов перед ЧМ-2018

Нет, конечно, такого не было. Если бы он позвонил или написал смску, то я, конечно, поехал бы на турнир.

О том, почему не ушел в «Барселону»

«Барселона» предложила «Зениту» 15 миллионов, но клуб им отказал. Если честно, они просто не хотели меня продавать. Хотел бы поиграть за «Барселону», но не жалею, что оказался в «Арсенале».

Андрей АршавинGetty Images

О женах футболистов

Жены все равно должны работать или учиться, тогда у них будет меньше времени доставать своего мужа.

Петржела, Адвокат, Хиддинк, Венгер. От худшего к лучшему

Венгер, Петржела, Адвокат, Хиддинк. Почему Венгер худший? Потому что я у него меньше всего играл.

О работе после завершения карьеры

В «Спартак» я бы ни на какую роль не пошел. Последний шанс у них был, когда Червиченко не захотел меня брать. Я был готов туда уйти, а он пожалел 60 тысяч евро. Работать в «Зените»? Конечно, я бы хотел, но никто там пока на этот счет не должен потеть. В данный момент нет такой ситуации, чтобы я туда вернулся в какой-либо должности. Какую выбрал бы? Поменьше делать и побольше зарабатывать.

На вопрос «Кто круче в истории российского футбола – Андрей Аршавин или Артем Дзюба?» Аршавин дал лаконичный ответ: «Я».

Последние 3 сезона Аршавин выступал за «Кайрат». Сегодня стало известно, что россиянин не продлит контракт и покинет клуб в конце ноября.

Продолжит ли 37-летний Аршавин карьеру, пока неизвестно.

Экс-жена Аршавина: «Разве можно называть папой человека, который не общается с детьми уже 5 лет?»

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