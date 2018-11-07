Игрок «Кайрата» Андрей Аршавин завершил футбольную карьеру

7 ноября форвард «Кайрата» Андрей Аршавин, отвечая на вопросы болельщиков клуба из Казахстана, объявил о завершении карьеры.

«Я хотел бы остаться тренером в футболе, но, как я уже много раз говорил, для меня это будет трудно», – признался Аршавин фанатам клуба.

«Конечно, я уже никуда не буду переходить», – прокомментировал 37-летний футболист свои намерения после ухода из «Кайрата».

В последний раз в качестве действующего футболиста Андрей Аршавин появится на поле 11 ноября. Это будет матч финального тура чемпионата против карагандинского «Шахтера».

Аршавин – воспитанник питерского «Зенита». Экс-капитан сборной Россиии выступал за «Кайрат» с 2016 года.

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