Андрей Аршавин отыграл финальный матч в карьере за «Кайрат»

11 сентября завершился чемпионат Казахстана-2018. В последнем матче «Кайрат» принимал «Шахтер» из Караганды. Команды обошлись без голов – 0:0.

Российский полузащитник Андрей Аршавин начал встречу на скамейке, но вышел на замену на 50-й минуте. Этот матч стал для экс-капитана сборной России последним в карьере.

Ранее Андрей подтвердил, что не перейдет в другой клуб после ухода из «Кайрата». Разве что в «Зенит», но не футболистом, и если можно будет «поменьше работать и побольше зарабатывать».

За три сезона в «Кайрате» Аршавин забил 30 мячей и сделал 37 результативных передач.

Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.

Фото: официальный сайт ФК «Кайрат»

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