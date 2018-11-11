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Андрей Аршавин отыграл финальный матч в карьере за «Кайрат»
Против клуба из Караганды.
11 сентября завершился чемпионат Казахстана-2018. В последнем матче «Кайрат» принимал «Шахтер» из Караганды. Команды обошлись без голов – 0:0.
Российский полузащитник Андрей Аршавин начал встречу на скамейке, но вышел на замену на 50-й минуте. Этот матч стал для экс-капитана сборной России последним в карьере.
Ранее Андрей подтвердил, что не перейдет в другой клуб после ухода из «Кайрата». Разве что в «Зенит», но не футболистом, и если можно будет «поменьше работать и побольше зарабатывать».
- За три сезона в «Кайрате» Аршавин забил 30 мячей и сделал 37 результативных передач.
- Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
Фото: официальный сайт ФК «Кайрат»
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