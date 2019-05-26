Шахтер Караганда
    -
    15:00
    26.05.19
    Шахтер
    Кайрат
      Чемпионат Казахстана • Тур 12
      Календарь
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      Онлайн
      Шахтер Караганда - Кайрат
      Чемпионат Казахстана - 26 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Шахтер Караганда – Кайрат на Eurosport.ru! 26 мая 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Николай Костов или Aleksey Shpilevsky? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер Караганда и Кайрат и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер Караганда и Кайрат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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