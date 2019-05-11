Тараз
Завершено
0
2
-
0
0
13:00
11.05.19
Астана
    Чемпионат Казахстана • Тур 10
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Тараз
    • Астана
    • Лобжанидзе
      76'
    • Нюядзи (P)
      48'
    Перед матчем

    Онлайн
    Тараз - Астана
    Чемпионат Казахстана - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Тараз – Астана на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Ваит Талгаев или Роман Григорчук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тараз и Астана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Тараз и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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