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- 2-ой тайм
- Лобжанидзе76'
- Нюядзи (P)48'
Перед матчем
Онлайн
Тараз - Астана
Чемпионат Казахстана - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Тараз – Астана на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ваит Талгаев или Роман Григорчук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тараз и Астана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тараз и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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