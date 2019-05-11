Иртыш Павлодар
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    15:00
    11.05.19
    Tsentralniy
    Ордабасы
    Чемпионат Казахстана • Тур 10
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Иртыш Павлодар
    • Ордабасы
    • Пауло
      58'
    • 1-ый тайм
    • Иртыш Павлодар
    • Ордабасы
    • Жангылышбай
      42'
    Перед матчем

    Онлайн
    Иртыш Павлодар - Ордабасы
    Чемпионат Казахстана - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Иртыш Павлодар – Ордабасы на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Димитр Димитров или Кахабер Цхададзе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иртыш Павлодар и Ордабасы и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Иртыш Павлодар и Ордабасы, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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