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Кайсар - Тараз

Чемпионат Казахстана - 23 июня 2019

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайсар – Тараз на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стойчо Младенов или Ваит Талгаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайсар и Тараз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кайсар и Тараз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

