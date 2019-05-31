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Ордабасы - Окжетпес

Чемпионат Казахстана - 31 мая 2019

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Ордабасы – Окжетпес на Eurosport.ru! 31 мая 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Кахабер Цхададзе или Андрей Карпович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ордабасы и Окжетпес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ордабасы и Окжетпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

