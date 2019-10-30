Шахтер Караганда
    -
    12:00
    30.10.19
    Шахтер
    Атырау
      Чемпионат Казахстана • Тур 29
      Календарь
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      Шахтер Караганда - Атырау
      Чемпионат Казахстана - 30 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Шахтер Караганда – Атырау на Eurosport.ru! 30 октября 2019 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Николай Костов или Виктор Кумыков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер Караганда и Атырау и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер Караганда и Атырау, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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