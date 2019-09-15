Ордабасы
    Завершено
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    15:00
    15.09.19
    Kazhimukana Munaytpasova
    Кайсар
    Чемпионат Казахстана • Тур 26
    Календарь
    • 1-ый тайм
    • Ордабасы
    • Кайсар
    • Mbombo
      31'
    • Mbombo
      23'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ордабасы - Кайсар
    Чемпионат Казахстана - 15 сентября 2019

    Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Ордабасы – Кайсар на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Кахабер Цхададзе или Стойчо Младенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ордабасы и Кайсар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Ордабасы и Кайсар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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