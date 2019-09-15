Кайрат
Завершено
0
4
-
1
0
16:00
15.09.19
Орталык
Жетысу
Чемпионат Казахстана • Тур 26
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Кайрат
  • Жетысу
  • Эсеола
    80'
  • Жаксылыков
    59'
  • 1-ый тайм
  • Кайрат
  • Жетысу
  • Эппель
    31'
  • Суюмбаев
    19'
  • Эсеола
    13'
Перед матчем

Онлайн
Кайрат - Жетысу
Чемпионат Казахстана - 15 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайрат – Жетысу на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Алексей Шпилевский или Дмитрий Огай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайрат и Жетысу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кайрат и Жетысу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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