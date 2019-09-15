Астана
Завершено
0
2
-
1
0
16:00
15.09.19
Астана Арена
Шахтер Караганда
Чемпионат Казахстана • Тур 26
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Астана
  • Шахтер Караганда
  • Галич (А)
    66'
  • Томасов
    54'
  • 1-ый тайм
  • Астана
  • Шахтер Караганда
  • Шкодра
    34'
Перед матчем

Онлайн
Астана - Шахтер Караганда
Чемпионат Казахстана - 15 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Астана – Шахтер Караганда на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роман Григорчук или Николай Костов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астана и Шахтер Караганда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Астана и Шахтер Караганда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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