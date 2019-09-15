Актобе
Завершено
0
3
-
2
0
16:00
15.09.19
Стадион Центральный
Атырау
Чемпионат Казахстана • Тур 26
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Актобе
  • Атырау
  • Какимов
    90'
  • Пиццелли
    64'
  • 1-ый тайм
  • Актобе
  • Атырау
  • Абдулавов
    45'
  • Сергиенко
    37'
  • Аймбетов (P)
    22'
Перед матчем

Онлайн
Актобе - Атырау
Чемпионат Казахстана - 15 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Актобе – Атырау на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Александр Седнев или Виктор Кумыков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Актобе и Атырау и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Актобе и Атырау, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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