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Шахтер Караганда - Тобол Костанай
Чемпионат Казахстана - 22 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Шахтер Караганда – Тобол Костанай на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Николай Костов или Владимир Газзаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер Караганда и Тобол Костанай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шахтер Караганда и Тобол Костанай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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