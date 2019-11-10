Кайсар
    -
    12:00
    10.11.19
    Окжетпес
      Чемпионат Казахстана • Тур 33
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      Кайсар - Окжетпес
      Чемпионат Казахстана - 10 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Кайсар – Окжетпес на Eurosport.ru! 10 ноября 2019 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стойчо Младенов или Андрей Карпович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайсар и Окжетпес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кайсар и Окжетпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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