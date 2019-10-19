Онлайн

Атырау - Жетысу

Чемпионат Казахстана - 19 октября 2019

Футбол, Чемпионат Казахстана. Следите за матчем Атырау – Жетысу на Eurosport.ru! 19 октября 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Виктор Кумыков или Дмитрий Огай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атырау и Жетысу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Атырау и Жетысу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

